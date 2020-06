Bper Banca, nuovi esperti per il Private Banking

Il Gruppo Bper continua la sua progressiva crescita nel Wealth Management annunciata nel Piano Industriale 2019-2021 che prevede, oltre all’ampliamento della gamma dei prodotti e al miglioramento dei servizi telematici, anche l’investimento in nuove risorse di elevata competenza. Dopo l’ingresso nel Gruppo di esperti nell’ambito dell’Asset Management, anche per quanto riguarda il Private Banking è stato messo a punto un piano di potenziamento in alcune aree del Paese, che andranno a integrare la rete Private attualmente composta da circa 150 professionisti.

Entrano nel Gruppo Vito Domenico Capozzi e Pierangelo Valente professionisti di grande esperienza nel settore del Private Banking che andranno a rafforzare la presenza di BPER Banca in una regione importante come la Puglia, con particolare focus a Bari.

Vito Domenico Capozzi, 54 anni, anch’egli è laureato in Economia e Commercio, ha sviluppato il proprio percorso professionale presso numerose realtà del territorio, anche con ruoli di responsabilità in Banca del Salento, San Paolo IMI e Banca Popolare di Bari. Pierangelo Valente, 51 anni, è laureato in Economia e Commercio, ha maturato un’esperienza più che ventennale nel settore della gestione di clientela di elevato standing prima nell’Istituto San Paolo di Torino e successivamente in Banca Popolare di Bari.