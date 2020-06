Bper, al via crowdfunding per 5 progetti 'Teen-il futuro a portata di mano'

E' partito ufficialmente il crowdfunding per i cinque progetti selezionati nell’ambito del bando 'Teen - Il futuro a portata di mano', promosso da BPER Banca sulla piattaforma Produzioni dal Basso, per promuovere iniziative educative e formative rivolte ai giovani dagli 11 ai 19 anni. E’ possibile sostenere i progetti fino al 15 novembre 2019 attraverso una donazione sulla pagina dedicata. Questi, al raggiungimento del 50% dell’obiettivo economico verranno cofinanziati da Bper per il restante 50%. Per Bper Banca il crowdfunding rappresenta una forma di supporto alle iniziative del terzo settore, in particolare a quelle dedicate ai giovani.

I progetti, tutti diversi tra loro, che hanno superato una forte selezione, sono accomunati dal diretto coinvolgimento dei più giovani in iniziative volte a produrre un cambiamento concreto nella società.

La campagna For.Te.Monte Formazione per il territorio di Monteforte, per esempio, prevede un percorso educativo rivolto ai ragazzi per conoscere e valorizzare il territorio di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. Sentieri di montagna, monumenti storici ed eccellenze enogastronomiche non avranno più segreti per i giovani coinvolti nell’iniziativa, che potranno sfruttare le competenze acquisite per fare carriera nel settore del turismo, con il duplice obiettivo di promuovere le bellezze del territorio e avere un’opportunità lavorativa per il futuro.

Linfa - Paint Your Future si rivolge invece agli studenti delle scuole secondarie di I grado di Modena, aiutandoli a sviluppare il rispetto per l’ambiente attraverso la creatività. Il progetto prevede l’insegnamento di tecniche di pittura su tela o muro realizzate con vernici ecologiche, nell’ottica di una crescente sensibilizzazione nei confronti di temi importanti come il riscaldamento globale e l’inquinamento prodotto dalle attività umane.

L’importanza di imparare dalle sconfitte costituisce il cuore della campagna Epic Fail, che coinvolge gli adolescenti di più città per avvicinarli alla cultura imprenditoriale attraverso la cosiddetta 'cultura del fallimento', che valorizza gli errori commessi trasformandoli in opportunità per il futuro.

Tully Talks, infine, è il titolo del cortometraggio di 10 puntate che nasce a Milano e ha come contenuto principale l’empowerment femminile. La protagonista, Tully, è un’adolescente che si rivolge alle proprie coetanee (in tutte le scuole italiane) spronandole ad avere fiducia in sé stesse e nelle loro capacità, allo scopo di interessare i giovani al tema della parità di genere, obiettivo che, ancora oggi, per molte ragazze e donne è ancora molto difficile da raggiungere.

Il quinto progetto selezionato, Realizziamo insieme una Ciclofficina a Forlì, mira a dare una mano a 5 ragazzi neomaggiorenni in uscita dalle loro comunità, offrendo loro una concreta possibilità di lavoro e di inserimento nella società in modo rispettoso per l'ambiente.

La campagna ha una duplice valenza: quella di offrire ai cinque ragazzi ex ospiti delle comunità residenziali per minori un’opportunità di crescita in un lavoro qualificato e quella di incoraggiare l’utilizzo della bicicletta e del trasporto ferroviario.