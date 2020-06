(AdnKronos)

Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l’Italia, "in considerazione degli inviti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha deliberato di sospendere ulteriormente, in via volontaria, l’incremento tariffario relativo all’anno 2019 per ulteriori 2 mesi".E' quanto si legge in una nota della società.