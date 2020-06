Cdp rafforza impegno su territorio e apre sede sotto la Mole

Cassa depositi e prestiti rafforza il suo impegno sul territorio torinese e a breve, tra sei-nove mesi , aprirà una sede operativa anche sotto la Mole. Ad annunciarlo l’ad di Cdp, Fabrizio Palermo a Torino ha siglato con la sindaca Chiara Appendino un protocollo d’intesa a sostegno del territorio per potenziare infrastrutture locali, lo sviluppo del sistema urbano e il tessuto produttivo. La nuova sede, che avrà una location centrale, diverrà punto di riferimento per gli enti della Pa, per le imprese e gli altri stakeholder del territorio piemontese nell’ottica di promuovere una relazione più fluida e diretta con i portatori di interesse e le comunità locali (VIDEO).

''Il protocollo che sigliamo oggi è rivolto al territorio ed è in linea con il sostegno che in passato è stato dato all'intera area piemontese e torinese in particolare'', ha sottolineato Palermo ricordando che ''il territorio rappresenta per Cassa depositi e prestiti un indirizzo fondamentale previsto dal piano industriale 2019-2021 perchè il territorio è parte integrante della storia di Cdp, nata quasi 170 sul territorio, a Torino, raccogliendo risparmio postale e reinvestendolo sul territorio''.

(Adnkronos) - ''La vicinanza a Torino - ha osservato ancora Palermo - è storica e saràrinnovata con questo accordo che si traduce in due macro linee di intervento, la prima riguarda tutto il mondo delle infrastrutture e del collegamento alla pubblica amministrazione e il secondo mondo delle imprese. Lavoreremo, quindi, insieme individuando soluzioni finanziarie anche per sostenere progetti finanziari che verranno, come le Atp Finals di tennis, affiancando con una logica nuova l'amministrazione perchè ci siamo resi conto che non basta essere finanziatori ma è necessario fare un passo in più, una vera e propria partnership con l'amministrazione''.

Ricordando che Cdp, insieme al Comune, investirà su nove progetti ''per rilanciare e riqualificare importanti aree urbane'', Palermo ha precisato che con le imprese l'impegno della Cassa si articolerà su tre ambiti, innovazione, il supporto alla crescita e l'accesso al credito. ''Per noi il legame con il territorio è fondamentale - ha concluso Palermo - e questo sarà testimoniato con l'apertura a breve di una sede operativa su Torino perchè per noi la presenza territoriale è fondamentale. Non è pensabile avere un'operatività concentrata su Roma, vogliamo muoverci sul territorio e la sede sarà un segno tangibile''