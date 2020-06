Centeno: "Italia rispetta regole bilancio, non vedo problemi"

(Afp)

"Pensiamo che l'Italia abbia rispettato le regole di bilancio. E speriamo che questo continui: abbiamo forti impegni da parte del nuovo governo, che è un governo pro europeo, quindi non vediamo alcun problema su questo". Così il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno risponde, a Helsinki a margine dell'Eurogruppo, a chi gli chiede se si aspetta che l'Italia rispetti le regole Ue in materia di finanza pubblica.

"Il mio messaggio è chiaro: i Paesi con spazio di bilancio - ha poi detto Centeno in conferenza stampa - dovrebbero usarlo per combattere il rallentamento dell'economia. E dovrebbero farlo non per solidarietà con gli altri, ma prima di tutto per il loro stesso interesse". "E questo va accompagnato naturalmente - ha aggiunto - con una buona dose di riforme a livello dell'Eurozona, una cosa che abbiamo discusso a lungo".