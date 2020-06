Truck Ibm, un pronto intervento contro i cyber attacchi

È arrivato a Milano (dove resterà fino al 20 settembre) il primo centro operativo di cyber security su ruote al mondo. L'Ibm X-Force Cyber Tactical Operations Center, un tir da 23 tonnellate progettato sul modello dei centri operativi tattici militari, è un luogo per la formazione delle aziende, un centro mobile per gestire la sicurezza informatica in occasione di grandi eventi e un pronto intervento in grado di assistere le società sotto cyber attacco.