La Volpe (Ibm), 'ogni giorno 70 miliardi di eventi di sicurezza monitorati nel mondo'

Il Vice President Cloud&Cognitive Ibm Italia spiega in tre numeri il tema della cyber sicurezza, a cui cerca di rispondere l’Ibm X-Force Cyber Tactical Operations Center (C-Toc), il primo centro operativo di cyber sicurezza su ruote al mondo, che funge da luogo di formazione, centro mobile per gestire la sicurezza informatica in occasione di grandi eventi e pronto intervento in grado di assistere le società sotto attacco.