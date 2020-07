Benetton, no a spinoff o vendita Autostrade

(Fotogramma)

Non ci sarà nessun spin off, nè vendita parziale di asset come Autostrade per l'Italia. Da quanto chiarisce un portavoce di Edizione, la holding dei Benetton smentisce quindi le indiscrezioni apparse sulla stampa sulla possibile vendita di quote e dell'intero di Aspi, mentre conferma il Cda ordinario di domani chiarendo ancora che era già stato calendarizzato prima delle inchieste sui rapporti falsi su viadotti o infrastrutture autostradali.

Riguardo invece le illazioni relative ad una nuova gestione della governance, è il duro comunicato diffuso ieri da Edizione a lasciare margine per vedere un cambio di passo dell'azionista.