29a edizione per il Libro dei Fatti dell'AdnKronos

Il ricordo di Gilberto Benetton, firmato da Oliviero Toscani, impreziosisce la 29a edizione del Libro dei Fatti dell'Adnkronos. La versione italiana del già noto World Almanac and Book of Facts americano si apre con l'affettuoso messaggio che Toscani dedica a Benetton, scomparso il 22 ottobre 2018, un "vero imprenditore moderno, lungimirante, un po' psicologo senza esserne cosciente, un po' contabile e un po' commerciale, attento sempre ai dettagli economici come i suoi fratelli lo erano nello stile, un imprenditore che si era davvero 'fatto da sè'".

Il testo, che si apre con la sezione dedicata all''anno al microscopio', si snoda attraverso fatti, notizie e dati abbracciando tutte le aree dell'informazione: dall'Economia alla Salute, dalla Politica allo Sport, da Internet ai viaggi attraverso date, approfondimenti, schede.

A guidare il lettore nel percorso, una serie di pilastri rappresentati da personaggi e opere che hanno lasciato un segno indelebile nell'anno. Il panorama istituzionale viene delineato attorno alle figure del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Sullo scacchiere mondiale, si distingue la figura del presidente cinese Xi Jinping. Lo sport italiano esulta per le imprese di Sofia Goggia, che regala allo sci azzurro titoli olimpici e mondiali. Il calcio celebra il trionfo di Maurizio Sarri, che alza l'Europa League con il Chelsea prima di tornare in Italia sulla panchina della Juventus. Il cinema nostrano si gode la stella di Marcello Fonte premiato come miglior attore al Festival di Cannes per il film Dogman. Il 2019 è anche l'anno del 500esimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci e il Libro dei Fatti rende omaggio al 'genio' con uno speciale che spazia tra vita, opere e pensiero.

Il Libro dei Fatti 2019, disponibile presso i punti Autogrill della rete autostradale, è oggetto di una promozione volta a incentivare la lettura e la conoscenza, cioè viene dato in omaggio a chiunque acquisti un qualsiasi altro volume.