Carburanti, movimenti al rialzo

(Fotogramma)

Registriamo nel fine settimana un movimento al rialzo sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa, mentre l'aumento rilevato venerdì sulle quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo è stato completamente ammortizzato dal rialzo dell'euro sul dollaro. Il tutto in attesa degli effetti sui carburanti del rialzo del greggio dovuto agli attacchi dei droni in Arabia Saudita – con il Brent che questa mattina fa registrare un rialzo di quasi il 20%, secondo Bloomberg il maggiore della storia.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,575 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,582, pompe bianche 1,554), diesel a 1,463 euro/litro (+1, compagnie 1,470, pompe bianche 1,444). Benzina servito a 1,700 euro/litro (invariato, compagnie 1,740, pompe bianche 1,607), diesel a 1,595 euro/litro (+1, compagnie 1,638, pompe bianche 1,496). Gpl self service a 0,579 euro/litro, servito a 0,596 euro/litro (-1, compagnie 0,602, pompe bianche 0,587), metano self service 0,982 euro/kg, servito a 0,990 euro/kg (-1, compagnie 0,999, pompe bianche 0,982), Gnl 0,948 euro/kg (compagnie 0,951 euro/kg, pompe bianche 0,946 euro/kg).

Questi i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,687 euro/litro (servito 1,887), gasolio self service 1,578 euro/litro (servito 1,801), Gpl self service 0,696 euro/litro (servito 0,695), metano 1,068 euro/kg, Gnl 0,912 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di venerdì: benzina a 398 euro per mille litri (+1), diesel a 444 euro per mille litri (-5, valori arrotondati).