Ftse Mib chiude positivo, tonfo per Moncler

Chiusura a 21.947,70 punti, +0,67% sul dato precedente, per il nostro Ftse Mib. Tra poco meno di due ore la Federal Reserve annuncerà la sua decisione in tema di costo del denaro: la sensazione è che potrebbe arrivare un nuovo taglio da 25 punti base. A Milano giornata di vendite per Moncler (-7%), dopo che il Chief executive della società, Remo Ruffini, ha definito l’attuale “un momento non facile” visto che la situazione ad Hong Kong rappresenta “un problema, ma stiamo combattendo”.

In collaborazione con Money.it