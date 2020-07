Notartel, Gunnella è il nuovo presidente del Cda

Vincenzo Gunnella è il nuovo presidente del consiglio di amministrazione di Notartel, società informatica del notariato italiano. L’assemblea ordinaria che si è svolta il 13 settembre scorso ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2022. L'Assemblea ha ringraziato il presidente uscente, Michele Nastri, per il lavoro svolto a favore della Società.

Vincenzo Gunnella, nato a Roma, è notaio dal maggio 1984, con sede in Firenze, e attualmente è Presidente del Consiglio Notarile di Firenze e Consigliere del Consiglio Nazionale del Notariato, Coordinatore della Commissione Informatica e Antiriciclaggio. Dal 1989 è docente della Scuola di Notariato Cino da Pistoia in Firenze, in materia di successioni e donazioni. Dal 1995 è componente della Commissione Informatica e, dal 2007, della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato.