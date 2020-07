Demaria su Salone Nautico: "Oltre a numeri record salto di qualità"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Parlare del Salone dei record mi sembra quasi riduttivo perché, oltre ai numeri che sono da record, quest'anno il salone ha fatto un salto di qualità, si chiama 'La città della nautica' perché è un'altra cosa. Non c'è nessuna città legittimata come Genova a fare il più grande Salone al mondo". Lo ha detto la presidente de I Saloni Nautici Carla Demaria oggi all'inaugurazione del 59esimo Salone Nautico di Genova.

Nel raccontare il lavoro fatto per l'edizione 2019 della kermesse Demaria ha preso ad esempio l'esperienza milanese del Salone del Mobile: "Non è un salone, è un evento mondiale diventato culturale e politico non solo economico, la città è coinvolta - ha spiegato - Stiamo cercando anche noi a fare la stessa cosa e questo percorso è già cominciato due anni fa con la 'Piazza del Vento', un'installazione temporanea che è diventata permanente. Ma siamo voluti andare ancora oltre e quest'anno all'interno del Salone ci saranno altre esposizioni. Aspettatevi un 60esimo salone che dovrà fare i conti con questo 59esimo Salone".