Carige, via libera al salvataggio

Immagine di repertorio (Afp)

L'assemblea dei soci di Banca Carige ha approvato l'aumento di capitale da 700 milioni di euro e il piano di salvataggio di Fitd e Cassa Centrale banca. La delibera è passata con il 91% dei voti a favore. Presente il 47,6% del capitale. "Su Banca #Carige avevamo promesso una soluzione di mercato e così è stato" twitta il premier Giuseppe Conte. "In questo modo è stata preservata e rilanciata un'azienda che è un prezioso polmone finanziario per la Liguria e per i suoi cittadini". "Oggi, all'esito dell'assemblea di Carige, è stato raggiunto un risultato di estrema importanza: è stato approvato il piano di ricapitalizzazione della Banca - aggiunge il premier -. Il rilancio dell'azienda avviene attraverso una soluzione di mercato, che non comporta alcun dispendio di risorse pubbliche. È questo l'obiettivo che ci eravamo prefissi e che abbiamo perseguito con tenace impegno: ringrazio tutti coloro che, nell'ambito dei rispettivi ruoli, hanno concorso a questo risultato". "Per questa via - prosegue Conte - sarà possibile preservare migliaia di posti di lavoro e ridare vigore a un'azienda cruciale per l'economia della Liguria e dell'Italia. Questa operazione ancora una volta dimostra che quando si opera con determinazione, con discrezione, e avendo come obiettivo il bene dei cittadini, si possono ottenere risultati straordinari. Auguri alla nuova Carige, ai suoi dipendenti, ai risparmiatori e agli investitori".

''Grande soddisfazione per il successo dell'operazione di rilancio della banca Carige'' dice il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, che parla anche a nome del governo, in una nota. ''Voglio ringraziare, per la professionalità e l'impegno profusi in questi mesi, tutti coloro che hanno intensamente lavorato per contribuire al raggiungimento di questo importante risultato: in particolare le strutture del Mef, la Banca d'Italia, la Banca centrale europea e i commissari straordinari''.

Dal via libera all'aumento dell'assemblea di Banca Carige, dice il commissario Fabio Innocenzi, "ci guadagnano tutti, la banca, il territorio, Genova e gli azionisti, questa è una storia in cui tutti avevano da perdere e finalmente tutti quanti hanno tanto da guadagnare. Oggi inizia un nuovo percorso che sarà lunghissimo, finalmente ha un futuro". L'aumento di capitale da 700 milioni "sarebbe molto bello e importante riuscire a farlo entro la fine dell'anno, speriamo sia possibile, dobbiamo correre tantissimo, però non è avere fretta ma aver voglia di voltare pagina e ricominciare con la nuova Carige"."E' giusto chiedere agli azionisti quello che hanno deciso e perché non sono venuti - ha detto a chi gli chiedeva dei Malacalza, soci con il 27,5%, e della loro assenza (decisiva) all'assise -. Bisogna dire che il loro comportamento ha consentito all'operazione di essere approvata e quindi siamo grati a tutti, a iniziare da loro". "Il salvataggio di Carige - scrive in una nota il presidente dell'Abi Antonio Patuelli - rappresenta un grande successo per le banche italiane che vi hanno concorso in modo determinante attraverso il Fondo interbancario di tutela dei depositi".