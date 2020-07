Germania, 'pacchetto clima' da oltre 50 miliardi

(Afp)

Dopo una notte di dibattito interno ai partiti che compongono la coalizione, il governo tedesco ha raggiunto un accordo per il varo di un pacchetto di interventi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra che ammonterebbe a oltre 50 miliardi di euro. Lo riferisce l'agenzia Dpa, secondo cui un annuncio formale sul 'pacchetto clima' dovrebbe arrivare nel corso della giornata.

Le misure includerebbero il divieto di installare sistemi di riscaldamento a petrolio negli edifici a partire dal 2025, con un sussidio per le famiglie disposte a passare a alternative più rispettose del clima. Sarebbe stato inoltre concordato un prezzo per le emissioni di biossido di carbonio che entrerà in vigore attraverso la negoziazione dei certificati di emissione: il varo di questa misura dovrebbe comunque portare ad aumenti di prezzo per benzina e diesel anche se sarebbero previste forme compensative per ridurre gli oneri per i consumatori.