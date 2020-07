Pensioni, Landini: "Legge Fornero va cambiata"

Maurizio Landini (Fotogramma)

''La revisione legge Fornero va fatta e non ci dicano la balla che con quota 100 è già fatto. E allora non dico che va fatto domani, ma questo nuovo governo deve affrontarlo''. Lo sottolinea il leader della Cgil, Maurizio Landini, alle 'Giornate del Lavoro' in corso a Lecce.

''Cambiamento è il titolo di queste iniziative di questi giorni. Ma noi veniamo da anni in cui cambiamento è stato un peggioramento delle condizioni di vita delle persone. Noi abbiamo la stessa piattaforma, condivisa da Cgil Cisl e Uil, presentata anche al governo precedente e non è cambiata. Se questo è il governo del cambiamento, allora bisogna ridurre le tasse per i lavoratori e i pensionati'', afferma.