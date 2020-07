Capone (Assessore Turismo Regione Puglia): “Indispensabile pensarsi come Destination Manager”

“È indispensabile pensarsi nell’ottica del Destination Management, pensarsi come destinazione e considerare l’obiettivo di quella destinazione.” Ad affermarlo è l’Assessore al Turismo della Regione Puglia Loredana Capone, a margine dell’appuntamento “Fondi Europei: come utilizzarli al meglio per la crescita del Sud” organizzato da Manageritalia e Cida.