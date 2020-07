CIDA e Manageritalia: “Programmazione territoriale punti su un Destination Manager”

“La nostra idea è quella di far ruotare attorno al Destination Manager una organizzazione che metta insieme gli enti pubblici e le strutture dedicate alla programmazione territoriale con le aziende.” Ad affermarlo è stato Mario Mantovani, Presidente di Cida e Vicepresidente di Manager Italia a margine dell’incontro “Fondi Europei: Come utilizzarli al meglio per la crescita del Sud” organizzato nell’ambito degli appuntamenti della 83a Fiera del Levante di Bari.