Crowdfunding, Mamacrowd lancia aumento capitale da 3 mln

Mamacrowd annuncia di aver aperto un aumento di capitale da 3 milioni di euro totali. Obiettivo della piattaforma di equity crowdfunding italiana, gestita da SiamoSoci, è di "rafforzare ulteriormente la struttura patrimoniale dell’azienda, alla luce dei tassi di crescita registrati e della posizione di leader di mercato conquistata". Ed in questi primi giorni di settembre, la piattaforma fa sapere che "l’aumento di capitale di Mamacrowd risulta già coperto per 2,5 milioni di euro, con versamenti e commitment ricevuti da parte di soci e nuovi investitori".

Autorizzata Consob, Mamacrowd nel primo semestre 2019 si è confermata la prima piattaforma di equity crowdfunding in Italia per capitale raccolto, tasso di successo e numero di campagne milionarie. "La reazione positiva ed estremamente rapida da parte sia dei nostri soci che di nuovi investitori è un’importante conferma del lavoro che stiamo facendo per far crescere il valore della nostra azienda e del mercato dell’equity crowdfunding" commenta Dario Giudici, Ceo di Mamacrowd.com.

Giudici osserva infine che "l'aumento di capitale ci consentirà di investire per rendere l’esperienza di investimento ancora più semplice, le informazioni più complete e trasparenti durante e dopo le campagne e la gamma dei servizi più ampia per i nostri utenti". "Integreremo -spiega- anche una serie di nuove funzionalità per facilitare l’accesso delle aziende al mercato dei capitali".