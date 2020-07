Tutti gli eventi di domenica al 59mo Salone Nautico

Tanti appuntamenti speciali hanno animato la domenica del 59° Salone Nautico a Genova. Anche quest'anno la Federazione Italiana Vela ha deciso di premiare all'interno del Salone Nautico le migliori Scuole Vela FIV italiane per iscrizioni, tesseramenti, partecipazioni ai meeting e qualità. Il presidente Francesco Ettorre con il consigliere nazionale Ignazio Florio Pipitone hanno premiato i migliori dieci circoli. Al primo posto la Compagnia della Vela seguita da Yacht Club Italiano, Circolo Remiero-Velico Terracina, LNI Ostia, Club Nautico Capodimonte, LNI Anzio, Planet Sail Bracciano, Circolo Velico Ventotene, Yacht Club Santo Stefano e Varazze Club Nautico.

Tanti i progetti di ogni circolo, per includere i velisti diversamente abili, per avvicinare i bambini delle scuole e gli adulti, per avviare all'agonismo passando per il divertimento, il tutto insegnando la sostenibilità.

Presentate oggi le attività relative al secondo anno del progetto scientifico di citizen scienze "Sentinelle del mare", realizzato da Confturismo-Confcommercio con la collaborazione dell'Università di Bologna Alma Mater Studiorum.

Obiettivo della ricerca è il monitoraggio della biodiversità marina, con un focus specifico sulle plastiche abbandonate in mare, rischio crescente per la biodiversità, l'ambiente, l'economia e la salute. Quest'anno il progetto è stato implementato "in mare" con una imbarcazione che naviga lungo il levante ligure.

Come ogni anno il Salone Nautico ha ospitato il Premio “Barca dell’anno”: la rivista Vela e Motore ha consegnato i premi ai vincitori delle cinque categorie in gara: Rizzardi INsix nella categoria Barca a Motore, Italia Yachts 11.98 nella vela, Ernesto runabout elettrico nella sezione natanti, Lagoon Sixty7 nei multiscafi e Salpa Soleil 42 nei gommoni. Il premio, giunto al suo 18° anno di età, ha saputo adattarsi ai tempi e ha mutato forma nel corso degli anni: dal 2018 la votazione è aperta a tutti e il pubblico ha la possibilità di votare le barche online sul sito web di Vela e Motore. Questa edizione dell’iniziativa ha raccolto il triplo dei voti dell’anno scorso.

Tra i tanti eventi in programma domani al Salone Nautico, Breitling ha organizzato al Breitling Theatre alle ore 17.00 l’incontro “Breitling for the Ocean”, moderato dai due speaker di Radio Deejay Andrea e Michele, sul problema dell'inquinamento delle plastiche negli oceani di tutto il mondo, per documentare e sensibilizzare il pubblico presente al Salone Nautico. Inoltre, a partire dalle ore 11.00, sempre Breitling coordinerà insieme a un team di volontari un progetto di pulizia della spiaggia di Bogliasco (GE).

Tutti gli eventi in programma:

Breitling Theatre

Ore 10.30 – 12.00: II Memorial Maria Grazia Lombardi – Eco Design e Tavola rotonda sostenibilità e mobilità Aree Marine Protette (a cura di Tecnoservizi)

Ore 12.00 – 13.00: Presentazione regata oceanica Transquadra 2020/2021

Ore 13.00 – 14.00: Presentazione Women Sailing Academy Ore 14.00 - 15.00: Christophe Papillon, una “farfalla” solitaria attraverso l’Atlantico

Ore 15.00 – 17.00: Presentazione Waterfront Lab

Ore 17.00 – 18.00: Evento Breitling – “Breitling for the Ocean”.

Convegni e Seminari

Ore 10.30 – 13.00: Eliche di propulsione – Workshop a cura di Atena Lombardia, in collaborazione con UCINA Confindustria Nautica (Sala Nervi)

Ore 11.00: Creare valore sul territorio. L’effetto moltiplicatore delle crociere (a cura di Costa Crociere e Deloitte - Sala Forum UCINA)

Ore 11.00 - 13.00: Teak e altri legnami per utilizzo in ambiente marino (a cura di Federlegno e Fedecomlegno - Sala Pegli)

Ore 14.30: LEASING FORUM a cura di ASSILEA – Associazione Italiana Leasing (Sala Forum UCINA)

Ore 14.30: Caffè con la Presidente (Sala Stampa)

Ore 14.30-15.30: AGGREGAZIONI DI FILIERA NELLA NAUTICA – OPPORTUNITA’ E BUONE PRASSI IN RETE, a cura di Retimpresa (Lounge Consiglio UCINA)

Ore 14.30 – 18.30: Innovazione digitale e integrazione dei sistemi di bordo – Workshop a cura di Atena Lombardia, in collaborazione con UCINA Confindustria Nautica (Sala Nervi)

Eventi Espositori

Ore 14.00 – 18.00: Jotun dealer meeting (Sala Pegli, mezzanino Pad. B)

Ore 18.00: Yacht d’artista – a bordo di Amer Yachts. Pittura live di Concetta De Pasquale (Banchina E27)