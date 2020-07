La settimana di Piazza Affari inizia con il segno meno

Avvio di settimana in rosso per il nostro Ftse Mib, sceso dell’1,01% sotto quota 22 mila punti (21.899,88). Giornata da dimenticare per le azioni Juventus (-4,75%), più volte sospese nel corso della prima parte dopo l’annuncio della proposta di un aumento di capitale da 300 milioni di euro. Nel comparto energetico, lettera anche su Eni (-2,83%) a seguito dello stacco dell’acconto (0,43 centesimi per azione) sulla cedola 2019.

In collaborazione con Money.it