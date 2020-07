Airbus Ach 160, l'elicottero di medie dimensioni più avanzato al mondo

L'Ach 160 è l'elicottero di medie dimensioni più avanzato al mondo. A presentarlo l'Airbus Corporate Helicopters, , durante il Monaco Yacht Show, principale salone nautico al mondo dedicato ai super yacht. L’Ach160, che sarà presentato insieme all'Ach145, leader di mercato, e al più leggero Ach135, tutti elicotteri adattati per l’utilizzo sugli yacht, effettuerà il prossimo 26 settembre nella baia di Monaco, prove di atterraggio e decollo dallo yacht Flying Fox di 136m, costruito dal cantiere tedesco Lürssen.

L’Ach160 stabilisce un nuovo punto di riferimento nel trasporto corporate grazie a una mix di tecnologia innovativa, velocità, comfort e stile. Il concept interno dell’Ach160 è il risultato di una collaborazione tra Ach Creative Style Studio e Harrison Eidsgaard, uno dei nomi più ricercati nel settore del design dei superyacht. I primi due Ach160 sono già in fase finale di assemblaggio nello stabilimento di Airbus a Marignane. La certificazione Easa dell'H160 per la configurazione trasporto è prevista entro la fine dell'anno e il primo Ach160 verrà consegnato il prossimo anno.

Al salone sarà in mostra anche un Ach135, equipaggiato con interni ACH Line di Airbus, imbarcato sul M/Y Bintador, uno yacht di 50 metri costruito da Tankoa e visibile nello stand C09. La gamma è completata da un Ach145 posizionato sulla terrazza dello Yacht Club di Monaco. Questo elicottero è rifinito con la versione Mercedes Benz Style Special Edition. I visitatori potranno anche vedere l'ultima versione dell'app Ach Yacht Interface, uno strumento dedicato a supportare i progettisti di yacht e i costruttori navali nell'integrare gli elicotteri Ach nei loro nuovi progetti.

Questo software fornisce le informazioni preliminari per consentono di integrare in fase di progettazione gli elicotteri Ach e serve a prevenire costose modifiche. "Siamo entusiasti di essere di nuovo a Monaco e non vediamo l'ora di dimostrare l'idoneità della nostra gamma di elicotteri alle esigenze di progettisti, costruttori e proprietari di yacht", ha dichiarato Frederic Lemos, Head of Airbus Corporate Helicopters.