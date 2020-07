Dieselgate, top manager Volkswagen incriminati per manipolazione mercato

Incriminato in Germania dalla procura di Braunschweig il top management del gruppo automobilistico Volkswagen per manipolazione del mercato in relazione allo scandalo 'dieselgate' .

I pubblici ministeri accusano il presidente del consiglio di sorveglianza Hans Dieter Poetsch, l'amministratore delegato Herbert Diess e l'ex numero uno di VW Martin Winterkorn di avere "intenzionalmente" informato gli investitori in ritardo sui rischi legati allo scandalo scoppiato nel 2015 .

Dopo le prime rivelazioni il gruppo VW ha ammesso di aver sistematicamente manipolato il software di prova delle emissioni di alcuni modelli così da riconoscere i cicli di test per le omologazioni e fornire risultati non veritieri .