Paragone: "Fuga dei giovani in crescita, governi incapaci"

"Questo grafico fotografa la fuga di giovani dall'Italia negli ultimi anni. Questo grafico inchioda l'incapacità di una precisa classe dirigente che ha governato in quegli anni seguendo determinate politiche. Fatti. Tutto il resto sono chiacchiere". Lo scrive in un post su Facebook, il senatore 5 Stelle Gianluigi Paragone mostrando in un diagramma i numeri dei giovani tra i 15 e i 34 anni in fuga dall'Italia: si passa da una perdita di 9400 cervelli nel 2009 a oltre 37mila nel 2018.