Bellanova a Trump: "Mai assaggiato il parmigiano con l'uva?"

Dalla pagina Twitter ufficiale della ministra delle Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova

"Hai mai assaggiato il parmigiano con l'uva? Sano e buonissimo". E' il tweet della ministra delle Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova. "Il parmigiano" spiega poi in un post su Facebook, "è una delle grandi eccellenze del Made in Italy, un formaggio meraviglioso, conosciuto e amato in tutto il mondo. Ma è anche uno dei tanti prodotti dell'agroalimentare italiano che rischia di essere gravemente danneggiato dai dazi che Donald Trump vuole imporre all'Europa. Non possiamo permettere che questo accada. Per questo ho scritto qualche giorno fa al Presidente del Consiglio per rafforzare la promozione del Made in Italy negli Stati Uniti. All'Unione Europea chiederò invece di intervenire per tutelare il reddito dei nostri produttori e quindi la qualità del nostro cibo".