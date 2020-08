Almaviva, metamorfosi digitale anche per il calcio

(Foto Uff. St. Almaviva)

La metamorfosi digitale arriva anche nel mondo del calcio. E' partita la 'Innovation needs Lega Serie A', la prima call for competition dedicata alla trasformazione digitale nel mondo del pallone e la competizione è dedicata a startup e talent. A lanciarla sono Social Media Soccer con la supervisione tecnica del digital partner Almaviva nell'ambito del Social Football Summit 2019, l'evento dedicato al rapporto tra calcio, digital marketing e innovazione.

Il Social Football Summit, giunto alla sua seconda edizione, "si pone come punto di riferimento nel panorama digitale sportivo italiano sempre con la propria mission: promuovere la metamorfosi digitale nel calcio" sottolineano i promotori dell'iniziativa. "L'innovazione è nel Dna di Social Media Soccer e questa competition ne è la testimonianza" commenta Gianfilippo Valentini, Founder e Ceo di Go Project e Social Media Soccer. evento Innovation needs Lega Serie A. Il fine, spiega il manager, "è promuovere proattivamente cambiamenti positivi nella società".

"In questo contesto la Lega Serie A si sta ponendo come incubatore e fruitore delle nuove tecnologie e di nuovi modelli di business. Siamo convinti -dice ancora Valentini- che non ci possa essere reale rinnovamento se questo non crea valore, in questo senso è significativa la partecipazione di Almaviva, protagonista della trasformazione digitale, che promuove l’iniziativa per start up e giovani all’interno del Social Football Summit". "Almaviva è presente laddove ci sia la propensione a innovare" scandisce Antonio Amati, direttore generale Divisione It Almaviva. "Affianchiamo ogni realtà nella sfida da affrontare per essere competitiva nell’epoca del digitale assoluto, con competenze e tecnologia made in Italy" aggiunge Amati.

Il manager di Almaviva osserva infine che "avvicinare al futuro il mondo dello sport, con cui condividiamo i valori della leale competizione e della continua ricerca di nuovi traguardi, è un progetto di grande significato, ancor più perché abbinato ad un'opportunità di affermazione per idee originali e giovani talenti".