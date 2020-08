Presentato a Matera Padiglione Italia di Expo 2020 a Dubai

Presentato a Matera il Padiglione Italia di Expo 2020 a Dubai. La partecipazione dell'Italia è dedicata al tema ''La bellezza unisce le persone'' (''Beauty connects people'') e rappresenterà un'occasione di promozione del Sistema Paese.

L'Italia farà infatti della sua presenza anche una leva di diplomazia culturale, economica e scientifica verso gli Emirati Arabi Uniti e l'intera area ''Menasa'' (Medio Oriente, Africa del Nord, Asia Meridionale) attraverso un percorso che vede protagonisti numerosi partner nazionali e i principali stakeholder del mondo accademico, della ricerca, della cultura e dell’arte, delle industrie culturali e creative, dello sport, dei media, della musica, nonché con le grandi e medie realtà imprenditoriali pubbliche e private.

Il Padiglione italiano, situato a poca distanza da quello degli Emirati Arabi Uniti sulla 'cultural spine' del sito di Expo, offrirà una memorabile esperienza immersiva agli oltre 5 milioni di visitatori attesi.

Il padiglione, che si estende su una superficie di 3.500 metri quadri e si eleva su quasi 27 metri di altezza, si basa su un approccio circolare all'architettura, con gli scafi di tre imbarcazioni convertiti nel tetto dell'area espositiva per la durata dell'Expo. Il progetto mira a integrare materiali sostenibili, come bucce d'arancia, fondi di caffè, funghi e plastica riciclata raccolta anche nell'Oceano, che vengono utilizzati in modo innovativo come elementi di costruzione.