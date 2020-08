L'Esa cambia look, nuovo sito e arriva la Web Tv

(Foto Adnkronos)

Scienza e Esplorazione, Difesa e Sicurezza, Applicazioni. Sono fra le sezioni che scandiscono il nuovo sito dell'Esa che da oggi cambia look e diventa più dinamico e ricco di immagini. L'Agenzia Spaziale Europea dedica inoltre ai 22 Paesi membri un'area in cui ogni cittadino può conoscere le attività spaziali del proprio Paese e come l'Esa lavora con le istituzioni, le agenzia spaziali o le organizzazioni nazionali degli stati membri.

L'Agenzia Spaziale Europea, guidata dal tedesco Jan Woerner, lancia anche la sua Tv online. "Oggi siamo anche entusiasti di presentare l'Esa Web Tv. E' una finestra unica dell'Esa per tutti gli eventi dal vivo: dai lanci spaziali alla didattica" annuncia l'Agenzia.