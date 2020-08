Fonti Mef: "Lettera Ue? Chiariremo a Bruxelles"

(Fotogramma)

"La lettera della Commissione Europea all’Italia era attesa e rientra nell'ambito di un normale dialogo fra le parti che non desta preoccupazioni". Lo sottolineano fonti del Mef in risposta alla missiva inviata da Bruxelles. "La Commissione chiede chiarimenti che il Governo si appresta a dare entro domani" continuano le fonti sottolineando che "la lettera prende nota della richiesta di flessibilità da parte del Governo italiano per eventi eccezionali e richiama la discussione, promossa anche dall’Italia, tenutasi nell’ultimo Eurogruppo del 9 ottobre sull’intonazione di bilancio dell’Eurozona".