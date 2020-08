Balzo della disoccupazione, a settembre è al 9,9%

Immagine di repertorio (Fotogramma)

A settembre netta crescita per il tasso di disoccupazione che sale al 9,9% (+0,3 punti percentuali rispetto al mese precedente). Lo comunica l'Istat spiegando che le persone in cerca di occupazione sono in aumento (+3,0%, pari a +73 mila unità nell’ultimo mese).

La crescita della disoccupazione riguarda entrambe le componenti di genere e coinvolge tutte le classi d’età tranne i 25-34enni. In calo invece la stima complessiva degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,6%, pari a -77mila unità) per entrambe le componenti di genere. Il tasso di inattività scende al 34,3% (-0,2 punti percentuali).

Nella fascia 15-24 anni la disoccupazione sale di 1,1 punti percentuali rispetto ad agosto e si attesta al 28,7%. Il tasso cresce anche tra i 35-49enni (+0,5 punti), mentre cala tra i 25 34enni (-0,1 punti) ed è stabile tra i 50-64enni.

Sempre a settembre l'Istat stima un leggero calo degli occupati (-0,1%, pari a -32 mila unità) rispetto ad agosto mentre il tasso di occupazione resta stabile al 59,1%. L'occupazione - segnala l'istituto - è in diminuzione per entrambe le componenti di genere; aumenta tra gli under 35 (+16mila) mentre cala da 35 anni in poi (-49mila). L'andamento dell'occupazione è il risultato della crescita dei dipendenti a termine (+30mila) e della diminuzione sia dei permanenti (-18mila) sia, soprattutto, degli indipendenti (-44mila).