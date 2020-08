Gualtieri: "Carcere per evasori solo con sentenze definitive"

(Fotogramma)

''Dei delitti e delle pene è un ambito estremamente sensibile''. ''Io penso che ovviamente le pene detentive devono riguardare sempre e solo le sentenze passate in giudicato, definitive''. Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, cita la celebre opera di Cesare Beccaria nel corso dell'audizione nella commissione Finanze del Senato, per parlare del capitolo relativo al carcere per i reati più gravi di evasione fiscale, previsto dal decreto legge fiscale. ''Ho segnalato alcuni punti su cui c'è particolare attenzione'', spiega il ministro. Ma attenzione, aggiunge subito dopo ''ad accenti eccessivi rispetto alla portata degli interventi, che in alcuni casi sono limature molto limitate''.