Ex Ilva, no comment Ue: "Decisione di società privata"

La scelta di ritirarsi dalla gestione dell'ex Ilva di Taranto annunciata dal gruppo siderurgico Arcelor Mittal "è la decisione di una società privata", pertanto la Commissione Europea "non ha alcun commento da fare". Lo dice la portavoce capo della Commissione Mina Andreeva, durante il briefing con la stampa a Bruxelles.

Intanto, è slittato a domani, come reso noto nella tarda serata di ieri, l'incontro tra il governo e i vertici di Arcelor Mittal, dopo la decisione del colosso franco-indiano di recedere dall’accordo sull’ex Ilva siglato un anno fa. A quanto si apprende l’incontro, al quale prenderanno parte, per il governo, il premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, è stato fissato per domani a Palazzo Chigi alle ore 11.