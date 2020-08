Visco: "Lotta corruzione obiettivo ineludibile"

(FOTOGRAMMA)

"Il rafforzamento della lotta alla corruzione rappresenta un obiettivo ineludibile per alimentare la fiducia di famiglie e imprese nel sistema istituzionale ed economico del Paese, con risvolti positivi anche per il bilancio pubblico". Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nel suo intervento alla giornata inaugurale del Corso straordinario ‘Le garanzie istituzionali di indipendenza della magistratura in Italia’, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura.

"Un sistema giudiziario ben funzionante è il presupposto per favorire stabilità ed equilibrio della crescita dell’economia" ha detto il governatore. Per Visco, un sistema giudiziario "ben funzionante, anche nel gestire le controversie e risolvere i contenziosi di natura economico-finanziaria, è il presupposto per la creazione di un ambiente favorevole agli investimenti, alla nascita e alla crescita delle imprese. Consente di assegnare maggiori risorse alle funzioni produttive rispetto a quelle amministrative e gestionali, alimenta la fiducia nei mercati, nei contratti e nelle relazioni economiche. Favorisce, in ultima analisi, stabilità ed equilibrio della crescita dell’economia".