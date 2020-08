Costa: "Perdere voti per plastic tax? Assolutamente no"

La plastic tax rischia di far perdere voti? "Sono assolutamente convinto di no". Così all'Adnkronos il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, a Rimini per 'Ecomondo' dove il tema è particolarmente sentito.

"Il meccanismo - spiega Costa - non è quello di tassa ma di incentivo che rimane nel meccanismo del gettito. Deve, cioè, rimanere dentro il mondo dell'ambiente in modo tale che il saldo sia zero, in particolare nel settore produttivo e per chi oggi ha la necessità di passare a una produzione eco-compatibile. Se questo è lo scopo, cosa che io ritengo, allora abbiamo fatto un salto di qualità gigantesco come mondo della tutela dell'ambiente e della produzione".

Intanto, "in Cdm, approviamo il Dpcm per la riorganizzazione del ministero. Può sembrare un atto di mero profilo amministrativo, ma significa riorganizzare un sistema" dice il ministro. "Dal 1 gennaio 2020 - ricorda Costa - avremo due nuove direzioni generali a cui tengo molto: mare ed economia circolare".