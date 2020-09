Torino capitale dell'acconciatura

(Fotogramma)

Riflettori accesi sulla creatività al Pala Alpitour di Torino dove acconciatori, operatori di salone e distributori si sono dati appuntamento per la decima edizione di 'On hair show & exhibition' unico appuntamento dedicato al settore che per l'occasione ha richiamato sotto la Mole quattro top player dell'hair stiyling internazionale, X Presion dalla Spagna, Dmitry Vinokurov dalla Russia, Tom Connell e Errol Douglas dalla Gran Bretagna, che affascinano la platea con le loro creazioni all'avanguardia portando dalle passerrelle al capoluogo piemontese le tendenze da tutto il mondo.

L'evento, promosso da Cosmoprof Worldwide Bologna e ospitato per la prima volta a a Torino, vede protagonisti team e stilisti internazionali che per due giorni si alternano sul palco mostrando agli oltre 12 mila visitatori attesi alla kermesse le tendenze che influenzeranno il settore hair nel prossimo futuro, le tecniche più innovative e le suggestione per la moda. Tra i partecipanti 4D Color, Genny D’Auria e Cuco y Guille per Alfaparf Milano, Lorenzo Marchelle per Attilio Artistic Team, Gandini Team per Vitality’s, Medavita Artistic Team, Leonardo Rizzo e il team Akademia & Rudi per Alter Ego Italy, Serretti Gruppo per Schwarzkopf Professional, Toni&Guy, Hipertin & G.A. Moda Italia con Andrea Peluzzi e Mirko Cheyenne, Fashion Mix & Xenon Group, Mario Firriolo, Wahl Italia, Davide Cichello per Cloud Nine, Farrukh Shamuratov per Jean Paul Myné, Pixie C3.

''On Hair - spiega Enrico Zannini direttore Cosmoprof Worldwide Bologna - è un momento di scambio professionale nel settore degli acconciatori. I parrucchieri vengono per vedere la moda capelli, le proposte delle varie aziende ed un momento unico perchè non esiste un'altra iniziativa che permette al settore di riunirsi e di trasferirsi le conoscenze e le competenze. Quest'anno - aggiunge - abbiamo scelto Torino perchè la riteniamo una piazza molto importante per il settore dell'acconciatura, a Torino ci sono aziende di riferimento e la scelta ci ha premiato, l'iniziativa sta funzionando molto bene, il ritorno sui visitatori c'è, quindi siamo molto contenti della scelta fatto''.

Per la prima volta a 'On hair show & exhibition' anche il mondo dell'acconciatura maschile diventa protagonista di seminari e show: oggi il 'Festival Barber' organizzato in collaborazione con Spaghetti's ospiterà i barber più talentuosi e creativi con un format che unirà momenti di formazione a show ricchi di effetti speciali.

Torna, poi, 'Iha -Italian Hairdressser award 2019', iniziativa speciale che celebra l’eccellenza, la creatività e la passione degli acconciatori più influenti nel panorama italiano e dei giovani under 28, che si stanno affacciando per la prima volta al grande pubblico. A selezionare i profili più interessanti, la Giuria Master e la Giuria Stampa per una valutazione più tecnica, e la Giuria Artistica con esperti di comunicazione, formazione e arte, per premiare le proposte più emozionanti e glamour.

Infine 'On hair show & exhibition' ospita 'Hair cafè Cerco -offro', occasione per fa incontrare domanda e offerta: in un'area ad hoc verranno raccolte le offerte e le richieste di lavoro degli operatori presenti in manifestazione.