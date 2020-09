Cresco Award, premiati cinque Comuni

Il premio Cresco Award - Città sostenibili, promosso da Fondazione Sodalitas per i progetti dei Comuni sullo sviluppo sostenibile dei territori, è stato assegnato oggi ad Arezzo, nell’ambito dell’Assemblea Annuale di ANCI, alla presenza di Alessandro Beda, Consigliere Delegato di Fondazione Sodalitas e dei rappresentanti dei cinque comuni vincitori. Per la quarta edizione del Premio, sono stati premiati progetti del Comune di Bassiano, con una gestione virtuosa dei rifiuti, Mantova, con il progetto “Lunattiva” a supporto delle categorie disagiate del quartiere Lunetta, Rimini con il “Piano di Salvaguardia della Balneazione”, Rho con il progetto di bilancio partecipativo “Dirò la mia a scuola” e Milano con “La scuola dei quartieri” per il miglioramento delle periferie.

In questa edizione altri diciotto premi su specifiche sono stati assegnati ad altrettanti enti Locali da sedici imprese impegnate sul fronte della sostenibilità. “Rendere i territori sostenibili è un obiettivo chiave di sviluppo – ha dichiarato Alessandro Beda per Fondazione Sodalitas - che sollecita l’impegno di istituzioni, imprese e società civile, come indicato dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030”.

Nelle prime quattro edizioni del Cresco Award, sono stati candidati oltre 500 progetti, presentati per il 25% da piccoli Comuni, situati per lo più in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Sardegna e Piemonte e che riguardano tematiche legate agli SDGs, gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

A margine della consegna dei premi Cresco Awards ad Arezzo, nell’ambito dell’Assemblea nazionale Anci il consigliere delegato di Fondazione Sodalitas conferma che sta aumentando nei comuni italiani la consapevolezza sulla sostenibilità. “Abbiamo visto che, forzando il tema degli SDGs dell’Agenda 2030, c’è una consapevolezza dei Comuni ad agire per la sostenibilità e in questa quarta edizione del Cresco Award particolarmente abbiamo visto che c’è proprio una crescita dal basso, nei Comuni, della sensibilità sulla sostenibilità. Lo ha detto il Consigliere delegato di Fondazione Sodalitas Alessandro Beda, a margine della consegna del premio Cresco Award, promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con Anci, per i migliori progetti dei Comuni sullo sviluppo sostenibile dei territori.

“Anche in questa edizione del premio - ha aggiunto Alessandro Beda - c’è una stretta relazione con gli SDGs dell’Agenda 2030. In questa maniera cerchiamo anche di fare cultura della sostenibilità in tutti i comuni italiani”.

“Pensiamo - ha concluso Beda - che questa crescente sensibilità, aiutata anche dal Governo e dallo Stato, oltre che dalle imprese private che spingiamo nel supportare i Comuni per la sostenibilità, ci sia veramente una crescita della sostenibilità del Paese.