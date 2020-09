Benzina e diesel, tornano i rialzi

(FOTOGRAMMA)

È durata un giorno la 'tregua' sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi e - secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana - oggi Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Stessa mossa per IP e Tamoil.

Le medie dell'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico mostrano la benzina self service a 1,583 euro/litro (+3 millesimi, compagnie 1,590, pompe bianche 1,561), il diesel a 1,473 euro/litro (+2, compagnie 1,480, pompe bianche 1,454). Il Gpl self service a 0,585 euro/litro, servito a 0,601 euro/litro (+1, compagnie 0,609, pompe bianche 0,590), metano self service 0,951 euro/kg, servito a 0,987 euro/kg (invariato, compagnie 0,994, pompe bianche 0,979), Gnl 0,954 euro/kg (compagnie 0,956 euro/kg, pompe bianche 0,953 euro/kg). In leggero calo invece le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 420 euro per mille litri (-7), diesel a 461 euro per mille litri (-1).