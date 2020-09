Samantha Cristoforetti torna in orbita

(Foto Fotogramma)

"Sono felice di annunciare che Samantha Cristoforetti tornerà presto in orbita: l’Esa ha sottoscritto con l’Italia un impegno formale assicurando all’astronauta italiana un nuovo volo". Ad annunciarlo è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, in chiusura del Consiglio Ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea, oggi a Siviglia. Il ritorno nello spazio di Samantha Cristoforetti "è il giusto riconoscimento per la sua immensa professionalità e dimostra ancora una volta la nostra eccellenza nel settore dello spazio" commenta Fraccaro.

"Sono felicissima di questa nuova missione che ha raccolto una grandissima sottoscrizione dagli Stati membri dell'Esa e dalla delegazione italiana", dice Cristoforetti all'Adnkronos sottolineando che "la mia prossima missione non sarà prima della fine del 2022, nella migliore delle ipotesi". "In una intera generazione pochi sono coloro che riescono a diventare astronauti ma è bello avere un grande sogno ed io ho avuto la fortuna di vederlo realizzare", ha detto ancora il capitano dell'Aeronautica militare italiana .

"Siamo orgogliosi di aver ottenuto una nuova opportunità di volo per la nostra Samantha Cristoforetti", commenta il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia.