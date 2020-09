Tampon tax tagliata, Iva al 5%

(Foto Fotogramma)

''All'interno del Decreto Fiscale sarà inserita una norma che prevede l'IVA agevolata al 5% per gli assorbenti compostabili. Si tratta di un grande risultato, cui abbiamo lavorato intensamente con il Parlamento in questi anni. Un segnale di civiltà, con una visione green. Sono molto contenta''. Lo dice Laura Castelli, vice ministro dell'Economia, in una nota.

"Tagliata la tampon tax. L’Iva su tamponi e assorbenti compostabili e biodegradabili passa dal 22 al 5%. Un primo segnale di attenzione per milioni di ragazze e donne nel decreto fiscale su cui abbiamo lavorato con le deputate di maggioranza di Inter gruppo donne". Così via Twitter il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, commenta così la norma inserita nel Dl fiscale.