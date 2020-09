Lotteria scontrini da 1 luglio, niente multe ai commercianti

(Fotogramma)

Rinvio da gennaio al primo luglio della lotteria degli scontrini. Lo prevede un emendamento al dl Fisco approvato in commissione Finanze alla Camera. Una modifica che va incontro alle richieste delle associazioni dei soggetti coinvolti sul bisogno di tempi più lunghi per adeguare i sistemi di cassa. Niente sanzioni inoltre per i commercianti che non si adeguano, verranno però segnalati ad Agenzia delle Entrate e Gdf per il rischio evasione.