Nove comuni italiani su 10 a pericolosità frana elevata e molto elevata

Immagine d'archivio

In Italia il numero di comuni interessati da pericolosità per frana elevata e molto elevata e per rischio idraulico e medio sono 7.983, ovvero il 91,1% del totale, e la superficie delle aree pericolose è pari a oltre 300mila kmq e supera il 16% di tutto il territorio italiano. Sono alcuni dei dati emersi in occasione della convention nazionale sul dissesto idrogeologico organizzata a Roma da Sigea, società italiana di geologia ambientale, presso la sede del Cnr.

E ancora: delle risorse effettivamente erogate alle Regioni a partire dal 2017, solo il 19,9% del totale complessivo (pari a 100 milioni di euro) andato in dotazione al Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico è stato utilizzato. Inoltre, dal 2000 al 2018 in Italia ci sono stati 417 morti, 21 dispersi, 679 feriti e 159.184 evacuati e senza tetto a causa del dissesto idrogeologico.