Sugar Tax, utile per un elettore M5S su due

Sei italiani su 10 sanno poco o nulla della Sugar Tax. L'analisi di Euromedia Research evidenzia che il 60,1% del campione dichiara espressamente di non sapere che la Sugar Tax inserita nel DDL di Bilancio include - oltre alle bevande zuccherate – anche le bevande cosiddette Zero e quindi senza zucchero. Un dato in cui a non esserne a conoscenza è il 70,5% dell’elettorato Pd e il 53,7% dell’elettorato M5S, mentre l’elettorato di Forza Italia, con il 61,5%, si rivela il più informato, seguito dalla Lega con il 47%.

Il 62,6% ritiene non utile l’introduzione di questa tassa per ridurre i consumi di bevande dolci, opinione espressa con tassi superiori all’80% da parte dell’elettorato di Centrodestra, ma anche dal 50,9 % dell’elettorato PD. Coerentemente con il posizionamento politico, il 52,7% dell’elettorato del Movimento 5 Stelle ritiene invece la tassa utile.