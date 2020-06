Dl Fisco, arrivano gli arretrati per polizia e pompieri

(Fotogramma)

Via libera a 180 milioni di euro per pagare gli straordinari arretrati dei vigili del fuoco e delle forze di politica. Lo prevede un emendamento al decreto legge fiscale approvato dalla commissione Finanze della Camera. "Grazie al nostro impegno - sottolinea la portavoce del Movimento 5 stelle, Anna Macina - chi lavora per garantire la sicurezza dei cittadini, verrà finalmente retribuito per gli straordinari arretrati''. Infatti sono stati stanziati 180 milioni di euro, ''subito disponibili. Dopo lo sblocco delle assunzioni, arrivano ulteriori risorse per un comparto, quello della sicurezza, che da decenni soffre per la scarsa attenzione ricevuta''.

Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, sottolinea Macina, ''svolgono servizi imprescindibili, rischiano spesso la propria incolumità per la tutela della comunità, e non devono più essere lasciati indietro. Per questo continueremo ad impegnarci per valorizzare il loro impegno al servizio del Paese”.