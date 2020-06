Mes, Lagarde: "Va rafforzato come prevede riforma"

(Afp)

"So" che la riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità "provoca dibattito in vari Paesi, ma è precisamente per affrontare la questione della vulnerabilità, del rischio finanziario che l'Esm dovrebbe essere rafforzato nel modo previsto". Lo sottolinea la presidente della Bce Christine Lagarde, in audizione alla commissione Econ del Parlamento Europeo.

"Sul Mes - aggiunge - penso di avere un certo grado di legittimazione, perché ero nella stanza quando è nato. I cambiamenti che ora vengono valutati mirano a rafforzare la gestione delle crisi nell'area euro. E' con questo scopo che le varie proposte vengono poste al Consiglio Europeo", conclude.