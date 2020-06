Seggiolini antiabbandono, slittano a marzo nuove regole

(Foto Fotogramma)

Slittano a marzo le nuove regole che introducono l'obbligo dei seggiolini antiabbandono nelle autovetture. Oggi è in vigore una norma, scattata lo scorso mese, che prevede delle sanzioni per chi non si munisce dei dispositivi ma, grazie all'approvazione della misura contenuta in un emendamento al decreto legge fiscale, viene sospesa fino al 6 marzo 2020. “Siamo soddisfatti dell’approvazione dell’emendamento che ha assorbito le richieste di Fratelli d’Italia'', spiega il capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Finanze alla Camera, Marco Osnato.

La legge Meloni, secondo Osnato, ''è una legge di civiltà importante, che consentirà di salvare la vita di bambini accidentalmente abbandonati in auto. Siamo contenti che siano arrivati tutti sulle nostre posizioni ed ora attendiamo le circolari attuative che non sono ancora state emanate e che dovranno spiegare alle famiglie come fare a beneficiare del contributo per l’installazione del dispositivo”, conclude.