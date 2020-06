Arriva 'Te lo assicuro', webserie per promuovere valori mondo assicurativo

La Fondazione Ania ha presentato a Roma, presso la Casa del Cinema, la webserie "Te lo assicuro", un progetto mirato a comunicare in modo innovativo il mondo assicurativo e i suoi valori, attraverso i nuovi media. La sitcom "Te lo assicuro", con protagonista l’attore Pino Insegno, si sviluppa in 10 puntate attraverso le quali si valorizzano i temi della protezione e della prevenzione nell'ambito della salute, della previdenza e della sicurezza stradale. Gli autori hanno scelto di raccontare con un linguaggio divertente le vicissitudini della famiglia Mattioli, intrecciando le tematiche assicurative con momenti di gioco, confronto e riflessione quotidiana.

Fondazione Ania, la onlus nata nel 2004 per volontà delle compagnie di assicurazione con l’obiettivo di ridurre il numero e la gravità degli incidenti sulle strade italiane, negli anni ha realizzato e proposto progetti per la protezione personale, la protezione del patrimonio e la diffusione dei corretti stili di vita.

Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione Ania, ha spiegato: "Cercheremo di tradurre in chiave umoristica il ruolo che hanno le compagnie assicurative nel sistema paese, cioè quello di prevenire, proteggere e tutelare dai rischi. La chiave che abbiamo scelto è del tutto nuova rispetto alle nostre precedenti campagne di comunicazione e crediamo sia efficace per produrre una cultura assicurativa. Ogni puntata farà riferimento ad un'attività che la Fondazione Ania ha svolto in questi anni nel settore della prevenzione".

La serata di presentazione della webserie “Te lo assicuro”, che ha visto la partecipazione di numerosi personaggi dello spettacolo, è stata anche l’occasione per raccontare alcune best practice messe in atto dalla Fondazione Ania, come Ania Cares, il pronto soccorso psicologico per le vittime della strada, lo Street Health Tour, iniziativa che ha consentito di offrire check up medici gratuiti ad oltre 17mila persone nelle piazze italiane e i progetti di educazione stradale nelle scuole, come Ania Campus e Neopatentati.

"È stata - ha detto Pino Insegno- una scelta coraggiosa, abbiamo cercato di realizzare un prodotto valido per fare una comunicazione istituzionale ma che funzionasse anche dal punto di vista mediatico".

“Te lo assicuro” sarà disponibile on line da oggi e le successive puntate saranno pubblicate con cadenza settimanale ogni sabato e saranno visibili sulla pagina facebook dedicata, sul sito internet e sul canale youtube della Fondazione Ania.