I vincitori di AxaChallenge 2019, coinvolti oltre 100 studenti Università Bocconi

Più di 20 squadre, oltre 100 studenti in sfida, 2 temi chiave e 1 premio in palio: ecco i numeri di #AxaChallenge 2019. Dopo tre mesi di lavori portati avanti dagli studenti del corso di Laurea Magistrale in Technology and Innovation Strategy dell’Università Bocconi, sono stati selezionati i progetti vincitori della competition promossa dal gruppo Axa Italia per disegnare i servizi assicurativi del futuro.

Lanciata lo scorso settembre, la challenge verteva su due temi chiave per il settore assicurativo e al cuore della strategia di Axa Italia: la customer journey, e nello specifico come migliorare la Digital Mobile Customer Experience dei clienti e la Inclusive Insurance, ovvero come rispondere a bisogni di target storicamente lontani dai bisogni assicurativi tradizionali, come ad esempio i giovani.

A supporto degli oltre 100 studenti, Axa Italia ha fornito ispirazione strategica, case history e tutoring per la realizzazione di business plan dedicati.

Oggi, la giuria composta, per Axa Italia, da Patrick Cohen, Ceo, Simone Innocenti, Direttore Hr, Organization & Change Management, Letizia D’Abbondanza, Direttore Customer e Marco Bovo, Strategy & Innovation Beyond Insurance, mentre per Bocconi dal Rettore Gianmario Verona, Alessio Delpero, Dipartimento di Management e Tecnologia, Luca Mignini, Visiting Professor, ha decretato i due team vincitori, che si sono distinti per l’idea di maggiore impatto e l’abilità nell’affrontare l’elevator pitch: 'Digital insurers' (customer friendly) e 'Sempre Burger King' (modular insurance nella gig economy).

Gli studenti vincitori avranno la possibilità di accedere in via preferenziale a 5 stage e di usufruire di uno sportello di career counseling in Axa per supportare la loro crescita personale e professionale. Per tutti gli altri partecipanti, un evento open day dedicato.

"Siamo orgogliosi di essere ancora una volta al fianco dell’Università Bocconi e di aver coinvolto oltre 100 studenti di provenienza internazionale nella ricerca di soluzioni per affrontare due temi strategici, che vedono al centro il cliente e l’inclusione. In Axa siamo infatti convinti che l’assicurazione possa giocare un ruolo chiave nel ridurre le disuguaglianze sociali e nel favorire una società più inclusiva e resiliente", commenta Patrick Cohen, Ceo del gruppo Axa Italia.