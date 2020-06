Dl fisco, da airbag moto a rc auto: coperture cercasi

(Afp)

Dagli airbag per le moto alla ristrutturazione degli ex manicomi, passando per le indennità ai sindaci dei piccoli comuni. Sono diverse le norme del decreto legge fiscale che rischiano di saltare dal testo approdato nell'aula di Montecitorio, a causa delle coperture. Secondo quanto si apprende nella lente della commissione Bilancio potrebbe finire la norma che introduce l'Rc auto familiare, che dovrebbe subire una limitazione stringendo il campo d'azione ai soli nuovi contratti ed escludere i rinnovi. Sarebbe a rischio anche la misura che prevede un'indennità di 1.400 euro per i primi cittadini dei comuni fino a 3.000 abitanti. Tra le norme che potrebbero saltare dal testo c'è quella che introduce un credito d'imposta per l'acquisto di airbag per moto. Dubbi ci sarebbero anche rispetto alle risorse per gli incentivi per cambiare il parco camion.