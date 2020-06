Fragiacomo debutta nello sportswear e lancia collezione Natale

Innovazione e tecnologia, uniti a un savoir-faire artigianale, che da oltre 60 anni è espressione del Made in Italy. Fragiacomo, il brand di calzature e accessori luxury nato nel 1956, fa un ulteriore passo verso la sperimentazione e debutta nel segmento sport couture, con il lancio di Edgy Romance Sports Couture.

Si tratta di una linea di boots donna autunno-inverno 2019, evoluzione dell’iconica collezione Edgy Romance che segna anche l'ingresso del brand nell'utilizzo della suola in gomma ad alte prestazioni.

La signature caratteristica della maison è data da un mood sportivo riletto dai codici tipici di Fragiacomo, che hanno la loro massima espressione negli iconici ricami floreali multicolor che impreziosiscono i modelli.

“Dopo 63 anni di attività, Fragiacomo compie una significativa rivoluzione nel suo Dna - spiega Federico Pozzi Chiesa, President & Ceo di Fragiacomo - introducendo per la prima volta una suola in gomma dalle alte performance. Un progetto che si concretizza in questa linea, dove abbiamo percorso un ulteriore passo nella sperimentazione, creando un cortocircuito tra il nostro savoir-faire handmade e le innovative tecnologie nelle calzature. Una linea pensata per una nuova generazione di consumer, nel segno della qualità Made in Italy, del rispetto dell'artigianalità e dell’importante identità del marchio”.

Versatile, la nuova collezione è capace di adattarsi a ogni look, sia dailywear sia per la nightlife. La silhouette dei modelli è decisa e declinata nelle due versioni ad altezza caviglia o al ginocchio, entrambe proposte in un’ampia palette cromatica che va dal rosso intenso al blu notte.

E non è tutto. Per Natale, Fragiacomo ha pensato inoltre a quattro mules a punta, con tacco a stiletto di 10 cm con cromie e texture differenti: dalla floreale a quella in velluto rosso con broderie ton sur ton, raso nero e raso rosa.