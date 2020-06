United Airlines, maxi ordine di 50 aerei ad Airbus: smacco per Boeing

(Afp)

Maxi commessa di United Airlines per Airbus. L'aviolinea Usa ha ordinato al costruttore aeronautico europeo 50 aerei di lungo raggio per sostituire la flotta di Boeing 757-200 con nuovi Airbus A321Xrl, che saranno consegnati a partire dal 2024. Un annuncio, quello arrivato oggi United Airlines, che costituisce un duro colpo per Boeing, alle prese con i problemi legati alla messa a terra dei 737 Max dopo i due incidenti della Lion Air e di Ethiopian Airlines. Il valore dell'ordine dovrebbe attestarsi intorno ai 7 miliardi di dollari.